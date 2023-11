Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6164, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Einmündung Böhringer Straße und B34 - vier Personen verletzt (23.11.2023)

Singen (ots)

Vier verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 22.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Einmündung der Böhringer Straße auf die Bundestraße 34 ereignet hat. Gegen 15.30 Uhr war ein 26-jähriger Opel Astra-Fahrer auf der Böhringer Straße in Richtung Industriegebiet unterwegs. An der Einmündung auf die B34 ließ er zunächst ein von rechts kommendes Auto passieren. Beim Einfahren auf die Bundesstraße kollidierte er jedoch anschließend seitlich frontal mit einem von links kommenden vorfahrtsberechtigten VW Sharan eines 39-Jährigen. Sowohl der 26-Jährige, als auch der 39-Jährige und seine drei Mitfahrer im Alter zwischen 15 und 34 Jahren erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben einem Notarzt und mehreren RTW unterstützte die Feuerwehr Singen mit vier Fahrzeugen und 11 Mann bei der Unfallaufnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell