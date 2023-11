Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfallflucht im Kreisverkehr Haselbrunnstraße/Schützenstraße (23.11.2023)

Radolfzell (ots)

Am Donnerstagabend ist es im Kreisverkehr Haselbrunnstraße/Schützenstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein 27-Jähriger fuhr gegen 18.45 Uhr mit einem Skoda Fabia von der Haselbrunnstraße kommend in den Kreisverkehr. Als ein Unbekannter mit einem weißen Auto von der Schützenstraße kommend ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Skoda. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer des weißen Autos seine Fahrt jedoch in Richtung Bahnlinie fort.

Zeugen des Unfalls, oder Personen die sonst Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0, beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

