Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht im City-Parkhaus - Unbekannter Autofahrer verursacht rund 3.500 Euro Schaden (22.11.2023)

Singen (ots)

Rund 3.500 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht im City-Parkhaus in der Schwarzwaldstraße am Mittwochmorgen verursacht. Im Zeitraum zwischen 09.45 Uhr und 10.30 Uhr touchierte der Unbekannte, vermutlich beim Einparken, einen ebenfalls dort abgestellten silbernen VW Passat am rechten vorderen Kotflügel. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen, fuhr der unbekannte Autofahrer anschließend davon. Die Polizei stellte an dem VW dunkle Lackspuren fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell