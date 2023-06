POL-GÜ: 25.000 Euro Sachschaden und halbseitige Sperrung der B105 nach Verkehrsunfall zwischen Bad Doberan und Kröpelin

Güstrow (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Abend des 07.06.2023 in der Grünen Straße in Güstrow. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein Transporter gegen 18:30 Uhr aus der Tivolistraße und wollte nach rechts in die Grüne Straße einbiegen. Aus ungeklärter Ursache fuhr der Transporter aber geradeaus und in weiterer Folge gegen eine Hauswand. Der Fahrzeugführer entfernte sich samt Transporter vom Unfallort. ...

