LPI-GTH: Fast drei Promille

Kälberfeld (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in die Räumlichkeiten des Bürgerhauses ein. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Jedoch wurde ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691261125 entgegen (Bezugsnummer 0262177/2023). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

