LPI-GTH: Körperverletzung auf Kirmes

Eisenach (ots) - Am Freitagabend, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Audifahrer die Ernst-Thälmann-Straße, geriet in eine Verkehrskontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkohltest ergab einen Wert von 0,84 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde zunächst untersagt. (Bezugsnummer 0261812/2023). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: 03691/261124 ...

mehr