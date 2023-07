POL-OG: Kehl - Kollision mit zwei leicht verletzten Personen

Bühl (ots) - Am Sonntagabend kam es auf der A5 bei der Anschlussstelle Bühl zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 78-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt wurde und für die weitere medizinische Versorgung in das Ortenau Klinikum nach Offenburg gebracht werden musste. Gegen 22 Uhr befuhr ein 42-jähriger Opel-Fahrer die A5 in Fahrtrichtung Süden auf dem rechten Fahrtstreifen. In Folge von Unachtsamkeit soll der Lenker auf die vor ihm fahrende Ford-Fahrerin, welche eine ...

