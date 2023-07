Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Widerstand in psychischem Ausnahmezustand geleistet

Lahr (ots)

Weil ein Mittdreißiger offenbar verschiedene Betäubungsmittel konsumierte und dadurch offenbar in eine medizinische und psychische Notlage geriet, rief er am Samstagabend selbst die Polizei um Hilfe. In der Folge kam es jedoch zu Widerstandshandlungen, Beleidigungen und Bedrohungen. Gegen 18:30 Uhr suchte der Mann über Notruf um Hilfe der Ordnungshüter und der Überstellung in eine Fachklinik nach. Vor Ort soll der Mann schließlich den Weisungen der Polizeibeamten keine Folge mehr geleistet haben, auf die Beamten zugegangen sein und schließlich Widerstand geleistet haben. Hierbei wurde ein Beamter verletzt, der in der Folge in ärztliche Behandlung musste. In einer Klinik angekommen, kam es durch den Mittdreißiger zu Beleidigungen und Bedrohungen seitens der einschreitenden Beamten. Der Mann sieht nun entsprechenden Strafverfahren entgegen.

/rs

