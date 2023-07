Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, A5 - Auffahrunfall

Bühl (ots)

Am Sonntagabend kam es auf der A5 bei der Anschlussstelle Bühl zu einem Auffahrunfall, bei dem eine 78-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt wurde und für die weitere medizinische Versorgung in das Ortenau Klinikum nach Offenburg gebracht werden musste. Gegen 22 Uhr befuhr ein 42-jähriger Opel-Fahrer die A5 in Fahrtrichtung Süden auf dem rechten Fahrtstreifen. In Folge von Unachtsamkeit soll der Lenker auf die vor ihm fahrende Ford-Fahrerin, welche eine deutlich langsamere Geschwindigkeit aufgewiesen haben soll, aufgefahren sein. Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte der Opel-Fahrer im letzten Moment die Situation und soll einen Abbrems- und Ausweichvorgang begonnen haben. Allerdings konnte die Kollision leider nicht mehr verhindert werden. Daraufhin kollidierte der 42-Jährige mit seinem Fahrzeug an vier verschiedenen Stellen mit der Schutzleitplanke und kam in Folge dessen an der Leitplanke zum Stillstand. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Entsprechende Ermittlungen wurden von den Beamten des Verkehrsdienstes mit der Außenstelle in Bühl aufgenommen.

/se

