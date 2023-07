POL-OG: Gaggenau-Michelbach - Gestürzter Radfahrer

Ettenheim (ots) - Ein Brandausbruch in einem Keller in der Obere Straße in Münchweier machten am Montag den Einsatz von Feuerwehr und Polizei notwendig. Gegen 8:30 Uhr wurde zunächst Rauch, aus einem Kellerfenster dringend, den Leitstellen der Feuerwehr und Polizei gemeldet, woraufhin sich die Einsatzkräfte auf den Weg zur Brandstelle machten. Weil sich offenbar noch nicht abschließend geklärte explosionsgefährliche Stoffe in dem Keller befanden, mussten zunächst ...

