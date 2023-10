Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Eine 78-jährige Dame ging am Freitagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Straße Neue Wiese einkaufen, vergisst nach dem Einkauf ihren grauen Beutel mit blauen Punkten mit Geldbeutel und Schlüsselbund. Als sie wenig später den Verlust bemerkte und zum Markt zurückkehrte, musste sie den Diebstahl feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Fundunterschlagung aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter 03691261125 entgegen (Bezugsnummer 0261855/2023). (sus)

