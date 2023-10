Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Ladendiebstahl weitere Straftaten begangen

Eisenach (ots)

Nachdem ein 38-Jähriger am Freitagvormittag in einem Eisenacher Supermarkt zum wiederholten Male Lebensmittel entwendete und die Mitarbeiter beleidigte, erhielt der amtsbekannte Mann ein Hausverbot und einen Platzverweis. Während des Polizeieinsatzes stellte sich heraus, dass das mitgeführte Fahrrad durch den 38-Jährigen entwendet wurde. Es wurde sichergestellt. Des Weiteren beleidigte der Mann die Einsatzbeamten. Auch am darauffolgenden Samstag beging der Mann mehrere Straftaten. Zur Unterbindung weiterer Straftaten wurde der 38-Jährige in Gewahrsam genommen. Gegen den Eisenacher wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Bezugsnummer 0261111/2023) (sus)

