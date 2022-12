Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 340, vom 10.12.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Übach-Palenberg-Boscheln, Tageswohnungseinbruch

Am Freitag, 09.12.2022, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr, hebelten Unbekannte die zum Garten gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Roermonder Straße auf. Sie gelangten so in das Haus und durchwühlten die Schränke in drei Zimmern. Entwendet wurde Bargeld.

Transporterdiebstähle

In der Zeit von Donnerstag, 08.12.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 09.12.2022, 06:15 Uhr entwendeten Unbekannte in Selfkant-Höngen einen weißen Transporter der Marke Fiat Ducato von der Birder Straße.

In der gleichen Nacht, in der Zeit von 19:00 Uhr bis 08:45 Uhr, entwendeten Unbekannte in Übach-Palenberg-Palenberg einen weißen Transporter der Marke Peugeot Boxer von der Poststraße. Beide Fahrzeuge waren mit "HS"- Kennzeichen ausgestattet und wurden zur Fahndung ausgeschrieben.

Wegberg, bandenmäßiger Kupferdiebstahl

Insgesamt fünf unbekannte Personen fuhren am Donnerstag, 08.12.2022, gegen 22:00 Uhr mit einem roten und einem blauen Transporter an die Rückseite einer Firma im Spielburgweg vor. Durch das Hochschieben eines Rolltors gelangten sie in die Lagerräume und entwendeten Kupfertonnen und Kupferspulen. Gegen 02:06 Uhr fuhren die Personen mit den Transportern und der Beute in unbekannte Richtung davon. Der Wert der Beute liegt in einem mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Ob das Rolltor aufgebrochen wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erkelenz-Holzweiler, Brandstiftung

Am Freitag, gegen 21:54 Uhr, meldeten Mitarbeiter des RWE-Werkschutzes ein Feuer im Bereich Holzweiler. Ein auf einem nahen Acker befindlicher Stromkasten wurde durch Unbekannte in Brand gesteckt. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Stromkasten wurde stark beschädigt und es entstand Sachschaden. Weitere Gebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell