Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auto zerkratzt und Spiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag, 03.10.2023, 17:30 Uhr bis zum Samstag, 07.10.2023, 10:00 Uhr zerkratzten Unbekannte die komplette linke Fahrzeugseite an einem in der Gerbergasse geparkten Mazda. Unweit vom Parkplatz des Mazda wurde zudem der linke Außenspiegel an einem Peugeot abgetreten. Der entstandene Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 5.250 Euro. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0262051/2023 (Tel. 03621/781124) erbeten. (ml)

