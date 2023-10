Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen - Kollision mit Leitplanke

Gamstädt - Landkreis Gotha (ots)

Eine 41-jährige Peugeotfahrerin kam am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 7 zwischen dem Abzweig Grabsleben und Gamstädt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Die 41-jährige Fahrerin und ihr ebenfalls im Fahrzeug befindliches Kleinkind blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von 120 Metern beschädigt. Der entstandene Sachschaden am Pkw sowie an der Leitplanke beträgt 4.000 Euro. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell