Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol - ein schlechter Begleiter

LK Gotha (ots)

Ein 23-jähriger Gastarbeiter aus Rumänien hatte wohl am Freitagabend einen über den Durst getrunken und war nicht mehr Herr seiner Sinne. Wild schreiend und mit freiem Oberkörper lief er durch Dachwig und machte sich an abgeparkten Fahrzeugen zu schaffen. Er trat gegen einen Mercedes und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Aufmerksame Anwohner konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei von weiterem Vandalismus abhalten. Der junge Mann, welcher sich kaum beruhigen ließ, musste die Beamten zur Polizei begleiten, wo er sein Gemüt bis zum Morgen abkühlen konnte. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung folgt auf dem Fuße.

In Waltershausen wurde einem 26-jährigen Mann der Alkohol- und Drogenkonsum zum Verhängnis. Er suchte in der Nacht von Freitag zu Samstag einen Bekannten auf und geriet in der weiteren Folge mit diesem in Streit. Im Zuge dessen verletzte der 26-Jährige eine Person mit einem Messer leicht, schlug auf eine weitere Person ein und beschädigte mehrere Gegenstände in der Wohnung des Bekannten. Gemeinsam konnte man ihn aus der Wohnung befördern. Sodann vor dem Haus schlug er gegen die Eingangstür und zerstörte die Verglasung. Hierbei verletzte sich der Täter so schwer an der Hand, dass er in einem nahegelegenen Klinikum stationär aufgenommen werden musste. Es wurden Strafverfahren u.a. wegen gefährlicher Körverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung eingeleitet. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell