Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerstand nach Streitigkeit

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Am späten Freitagabend kam es in der Tambuchstraße zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Lybiern. Nachdem die Polizei geschlichtet hatte, entfernte sich der 30-jährige Beteiligte friedlich vom Einsatzort. Der 28-Jährige jedoch wollte auch nach wiederholter Aufforderung nicht gehen, kam einem daraufhin mehrfach ausgesprochenen Platzverweis nicht nach und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dabei beleidigte und bespuckte er die Beamten fortlaufend und setzte sich körperlich zur Wehr. Ein Drogenschnelltest des Mannes zeigte indessen ein positives Ergebnis auf verschiedene Betäubungsmittelwirkstoffe. Aufgrund der hohen Aggressivität wurde der 28-Jährige einem Arzt vorgestellt und anschließend unter polizeilicher Begleitung in ein Fachkrankenhaus gefahren. Er muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten. Die eingesetzten Beamten blieben glücklicherweise unverletzt. (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell