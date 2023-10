LPI-GTH: Buntmetall entwendet - Zeugen gesucht

LK Gotha (ots) - Ein 23-jähriger Gastarbeiter aus Rumänien hatte wohl am Freitagabend einen über den Durst getrunken und war nicht mehr Herr seiner Sinne. Wild schreiend und mit freiem Oberkörper lief er durch Dachwig und machte sich an abgeparkten Fahrzeugen zu schaffen. Er trat gegen einen Mercedes und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Aufmerksame Anwohner konnten ihn bis zum Eintreffen der ...

mehr