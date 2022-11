POL-VK: Unbekannter entwendet Tasche aus Pkw

Püttlingen (ots) - Püttlingen. In der Zeit von Dienstagmorgen bis Dienstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Schulstraße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen 3er BMW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. An dem BMW entstand hoher Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer ...

mehr