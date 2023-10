Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Busfahrer verhindert wahrscheinlich Schlimmeres

Wutha-Farnroda (ots)

Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, bemerkt ein aufmerksamer Busfahrer, dass ein Pkw immer wieder in auf die Gegenfahrbahn fährt. Glücklicherweise wurde niemand gefährdet oder verletzt. Denn dem 47-jährige Busfahrer gelang es den Opel zu stoppen und den Autoschlüssel an sich zu nehmen. Es stellte sich heraus, dass der 68-jährige Fahrer des Pkw auf Grund plötzlich auftretender gesundheitlicher Probleme nicht mehr in der Lage war sicher den Pkw zu führen. Die hinzugezogenen Rettungskräfte stellten eine Hypoglykämie fest, welche wenig später zur Bewusstlosigkeit des Fahrers hätte führen können. Der 68-Jährige kam unverletzt in ein Krankenhaus. Dank des beherzten Eingreifens des Busfahrers wurde wahrscheinlich Schlimmeres verhindert und niemand kam zu Schaden. (Bezugsnummer 0262116/2023) (sus)

