Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (83/2024) Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Bad Lauterberg

Göttingen (ots)

Bad Lauterberg, Lutterstraße

Freitag, 23. Februar 2024, zwischen 07.45 und 16.10 Uhr

BAD LAUTERBERG (jk) - Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeugführer am Freitag (23.02.24) in der Bad Lauterberger Lutterstraße einen roten VW Golf am Heck beschädigt. An dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 750 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge, hat sich der Unfall in der Zeit zwischen 07.45 und 16.10 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Aldi-Markt ereignet. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 beim Polizeikommissariat Bad Lauterberg zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell