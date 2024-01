Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Randalierer in Gewahrsam genommen

53879 Euskirchen (ots)

Am 06.01.2024, um 05.27 Uhr, meldete ein Zeuge in Euskirchen einen Randalierer im Bereich des Annaturmplatzes. Vor Ort konnte die Person angetroffen werden. Der 28-jährige Euskirchener stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im weiteren Verlauf konnten bei ihm eine geringe Menge Amphetamin und Cannabis aufgefunden werden. Da der Beschuldigte sich auch noch im Beisein der Polizei aggressiv verhielt und unbelehrbar schien, wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Weiterhin wurde gegen ihn eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Beleidigung vorgelegt. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

