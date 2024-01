Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheitsfahrt

53879 Euskirchen (ots)

Am 06.01.2024, um 11.44 Uhr, bemerkten Beamte der Polizeiwache Euskirchen in Flamersheim einen Rollerfahrer, der die Pützgasse in Schlangenlinien befuhr. Nach dem Anhalten stellten die Beamten fest, dass sie den Beschuldigten aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes (11.25 Uhr) kannten. Im Rahmen dieses Einsatzes wurde der Beschuldigte verdächtig, eine Körperverletzung begangen zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hier einen Wert von 0,92 Promille. Der Beschuldigte wurde zwecks Blutprobenentnahme der Wache Euskirchen zugeführt. Hier wurde vom Beschuldigten zudem ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf Amphetamin. Nach erfolgter Blutprobenentnahme wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

