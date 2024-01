POL-EU: Drogenfund bei Randalierer

Mechernich (ots) - Am gestrigen Donnerstag (4. Januar) setzten Unbekannte gegen 23:42 Uhr eine Thuja-Hecke von einem Grundstück in der Brühler Straße in Mechernich-Firmenich in Brand. Der Brand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer wurden circa 20 Meter Hecke beschädigt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen - Pressestelle - Telefon: 0 22 51 / 799-299 Fax: 0 22 51 / 799-90209 E-Mail: ...

mehr