POL-EU: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Euskirchen (ots) - Am Mittwoch (3. Januar) beschädigten Unbekannte gegen 18.55 Uhr einen Briefkasten von einem Reihenhaus in der Münstereifeler Straße in Euskirchen. Die Unbekannten steckten einen Feuerwerkskörper in den Briefkasten und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Durch die Wucht der Detonation wurde der Briefkasten vollständig zerstört. Die Briefkastenklappe flog gegen eine ...

