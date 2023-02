POL-MFR: (258) 55-jähriger Gerd S. aus Schwanstetten vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (23.02.2023) besprühten zwei junge Männer mehrere Hauswände in der Nürnberger Innenstadt. Beamte nahmen die Beschuldigten kurz darauf fest. Gegen 01:45 Uhr fielen Zivilbeamten zwei Männer auf, die sich in der Nürnberg Innenstadt in auffälliger Weise aufhielten. Kurz darauf beobachteten die Beamten die beiden, als sie Schriftzüge an mehreren Hauswänden anbrachten. Bei ...

