POL-MFR: (256) 55-Jähriger Gerd S. aus Schwanstetten vermisst - Öffentlichkeitsfahndung

Fürth (ots) - Am Mittwochnachmittag (22.02.2023) wurde im Fürther Stadtteil Hardhöhe eine beschmierte Lärmschutzwand festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der Unbekannte brachte, vermutlich mit einem Permanentmarker, an eine Lärmschutzwand in der Straße "Am Grünen Weg" unter anderem ein Hakenkreuz an. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Fürth übernommen. Zeugen, die Angaben zum Täter oder zur ...

