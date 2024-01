Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Glasscheibe mit Pflasterstein eingeworfen

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag (4. Januar) warfen Unbekannte gegen 2.17 Uhr eine Glasscheibe von einem Geschäft in der Neustraße in Euskirchen mit einem Pflasterstein ein. Aus dem Verkaufsraum wurden mehrere Handys entwendet. Der Wert der Tatbeute beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro Bereich. Die Unbekannten entfernten sich mit der Beute in Richtung der Mittelstraße in Euskirchen.

Personenbeschreibung:

1.Person

-schwarze Winterjacke mit Kapuze (rot) -blaue Jeans -Kappe mit rotem Schriftzug

2.Person

-schwarze Winterjacke der Marke Alpha Industries mit sichtbarem Symbol der Marke und weißen Streifen an der Kapuze -dunkelblaue Jeans -schwarze Schuhe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell