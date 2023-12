Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 06.12.2023

Moosheim, Großtissen, Kleintissen (Landkreis Sigmaringen) (ots)

Polizei durchsucht bei Tatverdächtigem zu Einbrüchen in Moosheim, Großtissen und Kleintissen

Nach mehreren Einbrüchen zwischen dem 17. und 30.11. in Moosheim, Kleintissen und Großtissen haben Beamte der Polizeireviere Bad Saulgau und Riedlingen am Dienstag die privaten Räumlichkeiten eines 17 Jahre alten Tatverdächtigen durchsucht. Dabei konnten die Einsatzkräfte Beweismittel beschlagnahmen, die einzelnen Taten zugeordnet werden können. In den vergangenen Wochen war es in den drei Ortschaften zu insgesamt 16 Einbrüchen und Einbruchsversuchen in ein Vereinsheim, Verkaufsstände, landwirtschaftliche Gebäude und Wohnhäuser gekommen. Bei den Taten wurden neben Bargeldbeträgen, die sich auf insgesamt rund 1.300 Euro belaufen, auch zwei Mobiltelefone gestohlen. Die Ermittlungen gegen den 17-Jährigen dauern weiter an.

