Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Einbrecher am Werk

In eine Wohnung im Emmy-Rebstein-Weg ist am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr ein bislang unbekannter Täter eingestiegen. Ersten Erkenntnissen der polizeilichen Ermittler zufolge betrat der Unbekannte die Wohnung über die nur zugezogene Wohnungstür und verließ die Räume im Anschluss über die Terrasse. Entwendet hat der Einbrecher ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Personen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, mögen sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 melden.

Ravensburg

Fahrzeuge kollidieren im Kreuzungsbereich

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Kreuzung der B 33 mit der Jahnstraße ereignet hat, sucht das Polizeirevier Ravensburg. Eine 63 Jahre alte Ford-Fahrerin fuhr eigenen Angaben zufolge auf der Jahnstraße in Richtung Stadtmitte und überquerte die Kreuzung bei Grün. Ein 72-jähriger Opel-Lenker kam von der B 33 und musste an der für ihn rot zeigenden Ampel warten. Als diese eigenen Angaben zufolge auf Grün schaltete, fuhr der Mann los und kollidierte mit dem Ford der 63-Jährigen. Der Sachschaden wird auf knapp 5.000 Euro beziffert. Da beide Verkehrsteilnehmer angaben, bei Grün die Kreuzung befahren zu haben, bitten die Beamten etwaige Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Polizei nimmt Ladendieb vorläufig fest

Einen Ladendieb, der Drogerieartikel im Wert von über 1.000 Euro entwendet hat, haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Montag gegen 19 Uhr vorläufig festgenommen. Die Polizisten waren von der Filialleitung eines Drogeriemarkts in der Adlerstraße alarmiert worden und fahndeten anhand der Personenbeschreibung nach dem Täter. Unweit des Geschäfts konnten die Beamten einen 38-jährigen Tatverdächtigen antreffen, der das Diebesgut noch bei sich trug. Die Polizisten stellten die Drogerieartikel sicher und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Waldsee

Eisplatte fällt auf Pkw

Rund 3.500 Euro Sachschaden hat eine Eisplatte am Dienstag gegen 19.40 Uhr auf der B 30 verursacht, als diese vom Dach eines Lkw auf den Dacia einer entgegenkommenden 34-Jährigen gefallen ist. Der bislang unbekannte Lkw-Fahrer war zum Unfallzeitpunkt auf der Bundesstraße kurz nach Gaisbeuren in Richtung Ravensburg unterwegs und fuhr weiter, nachdem sich die Eisplatte gelöst hatte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Lkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Fronreute

In Gegenverkehr geprallt und abgehauen

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss eine 21-Jährige rechnen, die am Montag gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße mit einer Entgegenkommenden zusammengestoßen und nach dem Unfall weitergefahren ist. Die Unfallverursacherin war mit ihrem Peugeot Boxer in Richtung Ravensburg unterwegs, als sie aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenspur geriet und dort mit dem VW einer 33-Jährigen zusammenstieß. Dabei entstand am VW Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am Peugeot ein solcher in Höhe von etwa 5.000 Euro. Nach dem Unfall fuhr die 21-Jährige einfach weiter und konnte von der Polizei ermittelt werden, nachdem ein Zeuge sich das Kennzeichen notiert hatte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Vogt

Bei Glätte in Gegenverkehr geprallt -zwei Verletzte

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von über 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 7 Uhr auf der L 324 Höhe Schachenmühle ereignet hat. Ein 37-jähriger Peugeot-Fahrer war in Richtung Vogt unterwegs, als er in einer Linkskurve auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geriet und mit dem Skoda eines 29-jährigen Entgegenkommenden sowie mit dem Seat einer dem Skoda folgenden 20-Jährigen zusammenstieß. Sowohl der 29-Jährige als auch die 20-Jährige erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um die drei Fahrzeuge, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und über 20 Wehrleuten am Unfallort eingesetzt.

Amtzell

Radlerin bei Sturz schwer verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen musste eine 70 Jahre alte Radfahrerin nach einem Sturz am Dienstag kurz nach 18.30 Uhr in eine Klinik gebracht werden. Die Seniorin bog mit ihrem Damenrad von der Haslacher Straße in den Postweg ab und stürzte aufgrund der winterglatten Fahrbahn. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Frau, die keinen Helm trug, in eine Klinik.

Bad Wurzach

Fahrerflucht - Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 14.20 Uhr auf der B 465 auf Höhe Brugg ereignet hat, sucht der Polizeiposten Bad Wurzach Zeugen. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker war von Leutkirch in Richtung Bad Wurzach unterwegs und erkannte mutmaßlich zu spät, dass er nach links abbiegen muss. Er bremste auf Höhe der Abzweigung nach Arnach bis zum Stillstand ab und fuhr im Anschluss rückwärts. Hierbei übersah er den Ford einer nachfolgenden 64-Jährigen und kollidierte mit diesem. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher anschließend in Richtung Arnach weiter. Der Unbekannte soll mit einem Lkw mit Anhänger mit heller Plane unterwegs gewesen sein und das österreichische Teilkennzeichen "LB-" gehabt haben. Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Lkw nehmen die Beamten unter Tel. 07564/2013 entgegen.

Bad Wurzach

Schneebruch - Lkw prallt gegen umstürzenden Baum

Unmittelbar vor dem Lkw eines 33-Jährigen ist am Dienstagfrüh kurz nach 6 Uhr auf der K 7933 zwischen Molpertshaus und Eintürnen ein Baum wegen Schneebruchs auf die Fahrbahn gefallen. Der 33-Jährige konnte eine Kollision mit dem Baum nicht mehr verhindern, blieb jedoch unverletzt. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Die Straßenmeisterei sperrte im Anschluss die Kreisstraße vorübergehend. Die Freiwillige Feuerwehr musste auf dem Streckenabschnitt mehrere umgestürzte Bäume entfernen.

