Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Verkehrsschild an Kreisverkehr umgefahren

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter am Kreisverkehr zur Europastraße ein Verkehrszeichen umgefahren und ist anschließend abgehauen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise von Personen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Meßkirch / Winterlingen / Inzigkofen / Leibertingen

Mehrere witterungsbedingte Unfälle

Mehrere witterungsbedingte Unfälle haben sich am Dienstag bei Meßkirch, Winterlingen, Inzigkofen und Leibertingen ereignet. Gegen 6.15 Uhr stürzte auf der Kreisstraße zwischen Thalheim und Heudorf ein Baum auf die Fahrbahn. Eine 25 Jahre alte Skoda-Lenkerin kollidierte in der Folge mit dem umstürzenden Hindernis, an ihrem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Streckenabschnitt wurde anschließend aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn und weiteren möglicherweise umsturzgefährdeten Bäumen gesperrt. Gegen 10.15 Uhr blockierte ein Lkw die B 313 bei Vilsingen. Der Fahrer des Sattelzugs geriet an einer Einmündung einen Abhang hinunter und drohte umzukippen. Zur Bergung des Lkws musste eine Spezialfirma beauftragt werden. Die Bundesstraße war während der Arbeiten vor Ort bis gegen 12.30 Uhr teilweise, sowie kurzzeitig vollständig gesperrt. Ebenfalls vor Ort im Einsatz befand sich die örtliche Feuerwehr. Am Abend kamen schließlich zwei Pkw-Lenker auf der B 313 zwischen Engelswies und Rohrdorf sowie der L 415 zwischen Veringenstadt und Harthausen auf der Scher bei winterlichen Straßenverhältnissen von der Fahrbahn ab. Während beim Unfall auf der B 313 Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, kommt auf den Fahrer beim Unfall auf der L 415 ein Bußgeld zu, weil er mit Sommerreifen unterwegs gewesen ist.

