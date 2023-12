Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Hoher Sachschaden bei Unfall mit Linienbus

Auf rund 20.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Montag kurz nach 14 Uhr in der Doggenriedstraße entstanden ist. Der 25 Jahre alte Fahrer eines Linienbusses streifte den entgegenkommenden Mazda einer 59-Jährigen, der zu diesem Zeitpunkt angehalten hatte. Verletzt wurde niemand.

Bad Waldsee

Fahrzeug angefahren und das Weite gesucht

Am vergangenen Wochenende hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Ford beschädigt, der auf dem Parkplatz beim Bahnhof abgestellt war. Mutmaßlich prallte der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen den Wagen, der Sachschaden wird auf knapp 1.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524/4043-0 entgegen.

Bad Waldsee

Autobesitzer bleibt auf Schaden sitzen

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Sonntag kurz nach 1 Uhr mutmaßlich beim Vorbeifahren einen Mercedes gestreift, der in der Straße "Ballenmoos" geparkt war. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee melden.

Aulendorf

Fahrbahn spiegelglatt - Traktor kippt um

Ein 41-Jähriger ist am Montag gegen 23.30 Uhr beim Abbiegen von der Allewindenstraße in die Schillerstraße mit seinem John Deere umgekippt. Der Traktor geriet beim Abbiegevorgang auf der spiegelglatten Fahrbahn ins Schleudern und kippte anschließend auf die Seite. Der 41-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. An dem John Deere entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen barg den Traktor.

Wangen

Pkw stoßen zusammen - Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht

Weil sie sich offenbar gegenseitig übersehen haben, sind am Montag kurz nach 10 Uhr eine 37-jährige Ford-Fahrerin und eine 53 Jahre alte Opel-Lenkerin in der Ravensburger Straße zusammengestoßen. Die 37-Jährige wollte von einem Tankstellengelände ausfahren und prallte dabei mit dem Opel zusammen, der durch die wuchtige Kollision in den Schnee neben der Fahrbahn abgewiesen wurde. Ohne ihre Personalien zu hinterlassen, fuhr die 37-Jährige mit ihrem beschädigten Wagen weiter und meldete sich erst später bei der Polizei. Gegen sie haben die Beamten nun ein Verfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Der Schaden am Ford wird auf rund 8.000 Euro beziffert, am Opel entstand ein solcher in Höhe von rund 5.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wangen

Unfall bei Nebel geht glimpflich aus

In letzter Sekunde hat ein 57-jähriger Opel-Fahrer am Montagmorgen gegen 7 Uhr drei Arbeiter auf der K 8043 gesehen und ist beim Ausweichen mit einem Entgegenkommenden zusammengestoßen. Der 57-Jährige war von Leupolz in Richtung Kißlegg unterwegs, als er die drei Männer, die Arbeiten am Gleis verrichteten, bei dichtem Nebel äußerst spät erkannte. Er wich aus und stieß mit dem VW Transporter eines 21-Jährigen zusammen, der ihm in diesem Moment entgegenkam. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt knapp 4.000 Euro.

Leutkirch

Fahrzeug touchiert und abgehauen

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag gegen 11 Uhr einen Daimler, der am Viehmarktplatz abgestellt war, touchiert und Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Eisplatte löst sich von Lkw und fällt auf Pkw

Glück im Unglück hatte ein 58 Jahre alter Daimler-Lenker am heutigen Dienstag, als sich gegen 6.30 Uhr von einem vorausfahrenden Lkw eine Eisplatte löste und auf seinen Wagen fiel. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, der 58-Jährige blieb unverletzt.

