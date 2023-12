Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten am kalten Markt

Diebe stehlen Gerätschaften

Geräte zum Bodenlegen sowie ein hochwertiges Bohrset haben Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einer Tiefgarage in der Hauptstraße gestohlen. Ein technischer Defekt am Zufahrtstor dürfte den Tätern dabei in die Karten gespielt haben, da dieses offenstand. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt ermittelt wegen des Diebstahls und nimmt Hinweise auf die Unbekannten sowie den Verbleib des Diebesguts unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Radmuttern gelöst

Wie zwischenzeitlich bei der Polizei angezeigt wurde, haben Unbekannte offensichtlich am vergangenen Samstag die Radmuttern eines geparkten Pkw in der Burghaldenstraße mutwillig gelöst. Die Fahrerin des Wagens wurde während der Fahrt aufgrund von Schlaggeräuschen stutzig und stoppte ihr Fahrzeug daraufhin. Der Polizeiposten Gammertingen führt nun Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Personen, die am Samstag zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr in der Burghaldenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07574/921687 zu melden.

Bad Saulgau

E-Bike gestohlen

Ein mintgrünes E-Bike der Marke Haibike, Typ Hardseven 5, wurde zwischen Samstagabend und Dienstagmorgen in der Karlstraße gestohlen. Das Rad im Wert von rund 2.000 Euro war am Bahnhof mit einem Faltschloss gesichert, Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Personen die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Pfullendorf

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L 194 zwischen Pfullendorf und Ostrach entstanden. Eine 24 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte zu spät, dass mehrere Pkw auf der Strecke angehalten hatten, da ein Skoda auf dem Seitenstreifen im Schnee stehen geblieben ist. Trotz Vollbremsung kam die 24-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in den stehenden Skoda. Die Unfallverursacherin zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu, die vor Ort jedoch nicht medizinisch behandelt werden mussten.

Mengen

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Auf einen 16-Jährigen sollen am Montagnachmittag vier andere Jugendliche eingeschlagen und -getreten haben, nachdem es im Mühlgässle zuvor zu einem verbalen privaten Streit gekommen war. Der 16-Jährige wurde hierbei am Oberschenkel und im Gesicht leicht verletzt. Gegen die vier Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell