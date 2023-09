Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall Personenschaden mit Flucht

Schleiden (ots)

Am Mittwoch, den 13 September, kam es gegen 20.30 Uhr bei Nierfeld, auf der Bundesstraße 265 zwischen Gemünd und Olef, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht.

Nach bisherigen Angaben ist der unfallverursachende Pkw bereits im Vorfeld auffällig schnell und rücksichtslos gefahren.

Er überholte an der Unfallstelle, ohne ausreichenden Seitenabstand, ein Kleinkraftrad, das danach zu Fall kam.

Der Fahrer vom Kleinkraftrad wurde dabei verletzt.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Der Pkw fiel Verkehrsteilnehmern bereits im Bereich der Wallenthalerhöhe auf und befuhr die Bundesstraße 265 zwischen Gemünd und Olef.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Pkw (Audi SUV), dunkelfarbig oder grau, vermutlich mit Dürener Kennzeichen.

Wer kann Angaben zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen? Kann jemand ergänzende Angaben zum flüchtigen Fahrzeug und -führer machen?

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

