Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Horst - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Mittwochmorgen, 13. September 2023, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gelsenkirchen Horst. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei über das Brandgeschehen in der Markenstraße informiert und rückte mit starken Kräften aus. Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte den Brand und rettete die Menschen aus dem Gebäude (Pressemitteilung der Feuerwehr Gelsenkirchen https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5601778). Sechs Menschen wurden durch das Feuer verletzt und zur ersten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei Personen sind durch den Rauch schwer verletzt worden, vier Personen konnten das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Eine Bewohnerin des Hauses verstarb vor Ort. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Markenstraße in Höhe der Industriestraße abgesperrt. Da auch eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei zwecks andauernder Brandermittlungen eine Mordkommission eingerichtet und den Brandort beschlagnahmt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

