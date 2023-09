Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Brand auf Industriegelände: Sechs Personen leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Brand in einem Industriebetrieb an der Glückaufstraße in Scholven. Am Dienstag, 12. September 2023, verletzten sich bei dem Brand sechs Personen leicht, weil sie Rauchgase eingeatmet hatten. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Gegen 13.30 Uhr beendete die Feuerwehr Gelsenkirchen die Löscharbeiten. Die Brandursache ist nach aktuellem Stand noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell