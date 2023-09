POL-EU: 52-Jährige ohne Führerschein unterwegs

Mechernich (ots) - Am Montag, den 11. September, wurde ein 74- Jähriger aus Mechernich-Wachendorf eine unbekannte männliche Person telefonisch kontaktiert. In dem Telefonat habe der Unbekannte mitgeteilt, dass der Mann in einem Preisausschreiben einen Betrag von 49.900 Euro gewonnen habe. Ein Geldtransporter soll das gewonnene Geld an den Geschädigten ausliefern. Den Geldtransporter müsse der Geschädigte bei ...

