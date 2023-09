POL-EU: Lottogewinn stellt sich als Niete heraus

Schleiden (ots) - Am Dienstag den (12. September) stellte ein Mann gegen 18 Uhr sein bereits im August entwendetes Fahrrad vor einem Supermarkt in der Straße An der Olef in Schleiden fest und informierte die Polizei. Vor Ort wurde der Fahrradfahrer von Polizeibeamten vor dem entwendeten Fahrrad angetroffen. Der 35-jährige Mann führte keine Ausweispapiere mit sich und gab seine Personalien mündlich an. Während die ...

mehr