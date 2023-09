POL-EU: Dieb flüchtet vor Polizei- Flucht endet in der JVA

Euskirchen (ots) - Am Dienstag den 5. September klingelte ein Unbekannter in der Nahestraße in Euskirchen an der Haustüre einer 80-Jährigen und gab sich als neuer Fensterputzer aus. Die Frau ließ den Mann in die Wohnung und führte ihn durch sämtliche Räume. Im Nachgang stellte die Frau fest, dass Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

mehr