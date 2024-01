POL-EU: Baucontainer aufgebrochen

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (2. Januar) fiel ein 35-jähriger Pkw-Fahrer gegen 19.35 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Münstereifeler Straße in Euskirchen auf. Nachdem der Streifenwagen gewendet und dem Pkw-Fahrer hinterherfuhr, stoppte der Euskirchener seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand und rannte zunächst zu Fuß in Richtung Asselbornstraße. ...

