POL-EU: Pkw-Fahrer hatte keinen Führerschein und Drogen konsumiert

Euskirchen-Rheder (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde im Zeitraum von Samstag (30. Dezember), 17 Uhr bis Montag (1. Januar), 13 Uhr, in eine Lagerhalle in der Dechant-Wolfgarten-Straße in Euskirchen-Rheder eingebrochen. Unbekannte schlugen ein rückwärtiges Fenster ein und gelangten durch die Öffnung in die Halle. Weiter wurde ein Vorhängeschloss an einem Zugangstür aufgebrochen und entwendet. In der Halle wurden ...

