POL-EU: Spenden aus Lagerhalle entwendet

Euskirchen (ots) - Am Freitag (29. Dezember) kam es gegen 13 Uhr zu einer Rauchentwicklung in der Küche eines Schnellrestaurants in der Mittelstraße in Euskirchen. Ursächlich hierfür waren laut Feuerwehr geschmorte Kabel hinter einem Lüftungsmotor in der Decke. Um weiteren Schaden zu vermeiden, wurde die Stromsicherung des Lokals herausgenommen. Der Geschäftsbetrieb musste kurzzeitig eingestellt werden. Es entstand ...

