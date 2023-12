Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Erneuter Einbruchsversuch++Einbruch in Wohnhaus++Verletzter Fußgänger++Schwerpunktkontrolle++Verletzte nach Streitigkeiten++Einbruch auf Campingplatz++Ampel beschädigt++Alkoholisiert gefahren+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS Verden

+Erneuter Einbruchsversuch+ Achim. In der Nacht kam es in der Obernstraße zu einem erneuten Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft. Um 00:51 Uhr bemerkten Zeugen drei Personen vor dem Geschäft. Ersten Informationen zufolge versuchten sie eine Scheibe einzuschlagen. Die Zeugen informierten umgehend die Polizei und sprachen im Anschluss die Täter an. Daraufhin flüchteten diese vor dem Eintreffen der Polizei. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, auch für die Tat am Vortag. Sie werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Einbruch in Wohnhaus+ Achim/Baden. Am frühen Montagmorgen, in der Zeit von 01.15 bis 06.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Stettiner Straße ein. Sie verschafften sich Zugang über ein gekipptes Fenster. Die Täter entwendeten Bargeld sowie diverse Karten und Ausweisdokumente. Ein Teil des Diebesgutes konnte auf einem Nachbargrundstück aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen der Polizei Achim unter 04202-9960 mitzuteilen.

+Verletzter Fußgänger+ Ottersberg. Am Montagmittag, gegen 13.25 Uhr, kam es in der Grünen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 33-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer. Der 33-Jährige war eigenen Angaben zufolge auf dem Geh- und Radweg unterwegs und wollte die Straße überqueren. Er lief vor einen von hinten kommenden Fahrradfahrer, welcher ordnungsgemäß auf dem Geh- und Radweg unterwegs war. Sie stießen zusammen und stürzten beiden. Der 33-Jährige verletzte sich leicht. Der Fahrradfahrer verließ nach einem kurzen Gespräch mit dem 33-Jährigen die Unfallstelle. Ein Rettungswagen brachte den Fußgänger in ein Krankenhaus. Ob der, vermutlich minderjährige, Fahrradfahrer sich ebenfalls verletzte, ist bislang unbekannt. Die Polizei sucht nun den Fahrer des schwarzen Mountainbikes und bittet ihn, sich mit der Polizeistation in Ottersberg in Verbindung zu setzten. Zeugen des Unfalls werden ebenfalls gebeten, sich unter 04205-315810 zu melden.

+Schwerpunktkontrolle zur Fahrtüchtigkeit+ Achim. Am Montag führten Beamte der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eine Schwerpunktkontrolle zum Thema Fahrtüchtigkeit im Straßenverkehr durch. An der Embser Landstraße, auf dem Gelände der Feuerwehr, wurden die Fahrerinnen und Fahrer sowie die Fahrzeuge kontrolliert. Im Zeitraum vom 06 bis 13 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten insgesamt 43 Fahrzeuge. Bei drei Fahrern entstand der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stehen. Ihnen wurden Blutproben entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei zwei Fahrzeugen ein fehlender Versicherungsschutz festgestellt. Sie durften nicht mehr weiterfahren. In der Nähe des Kontrollortes kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Verletzte nach Streitigkeiten+ Lilienthal. Am Samstagnachmittag gerieten in Lilienthal in der Hauptstraße ein 27-Jähriger und ein 35-Jähriger in Streit. Im weiteren Verlauf schlugen sich die beiden Bekannten und warfen Gegenstände aufeinander. Sie verletzten sich gegenseitig. Durch Zeugen konnten die beiden Männer noch vor dem Eintreffen der Polizei getrennt werden. Einem der Männer war auch ein Messer abgenommen worden, welches er sich im Verlauf der Streitigkeiten von einem Verkaufsstand gegriffen hatte. Er verletzte damit allerdings niemanden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die leichten Verletzungen der beiden Männer. Gegen den 27-Jährigen und den 35-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

+Einbruch auf Campingplatz+ Hambergen/Vollersode. Von Samstag 14 Uhr bis Montag 15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wochenendhaus auf einem Campingplatz. Die bislang unbekannten Täter öffneten mit Gewalt eine Tür zum Haus. Bei einem nebenstehenden Gartenhaus beschädigten sie eine Fensterscheibe und versuchten dort ebenfalls die Tür zu öffnen. Dies misslang ihnen. Ohne Diebesgut flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtigte Beobachtungen, der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitzuteilen.

+Ampel bei Unfall beschädigt+ Lilienthal. Am Sonntag, gegen 17 Uhr, ereignete sich auf der Lilienthaler Allee ein Verkehrsunfall. Ein 84-jähriger Fahrer verletzte sich leicht. Der 84-Jährige kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem BMW von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Ampel zusammen. In dem BMW lösten die Airbags aus und an dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Die Ampel wurde ebenfalls beschädigt. Ein Rettungswagen brachte den 84-Jährigen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

+Alkoholisiert gefahren+ Lilienthal. Am Montagabend beendeten Beamte der Polizei Osterholz die Fahrt eines 55-Jährigen mit seinem Opel. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Straße Klosterweide stellten sie eine Atemalkoholkonzentration von 1,14 Promille bei dem 55-Jährigen fest. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er hat nun mit einem Strafverfahren zu rechnen.

