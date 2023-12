Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Von Fahrbahn abgekommen+

Landkreis Osterholz (ots)

+Von Fahrbahn abgekommen+ Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Bremer Heerstraße ein Verkehrsunfall. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 47-jähriger Fahrer eines VW befuhr die L135 hinter einem 44-Jährigen in Richtung Ihlpohl. Als der 44-Jährige abbiegen wollte, bemerkte dies der 47-Jährige zu spät und wich zur Seite aus um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er kam von der Fahrbahn ab und rutsche in einen Straßengraben. Der VW musste aus diesem geborgen werden.

