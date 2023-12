POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Breisach -- Fahrzeugbrände mit hohem Sachschaden - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - In der Nacht von Montag, 25.12.2023 auf Dienstag, 26.12.2023, schlug ein Unbekannter an zwei Fahrzeugen jeweils die hintere rechte Scheibe auf der Beifahrerseite ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Ein Pkw wurde von dem Unbekannten durchsucht, augenscheinlich aber nichts entwendet. Bei dem zweiten Fahrzeug gelangte der Unbekannte, trotz eingeschlagener Scheibe, nicht in das Fahrzeuginnere. Die ...

mehr