Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Vorläufige Festnahme bei Tageswohnungseinbruch ++ Buchholz - Smartphone auf der Flucht verloren

Buchholz/Holm-Seppensen (ots)

Vorläufige Festnahme bei Tageswohnungseinbruch

Ein 32-jähriger Mann ist gestern, 13.11.2023, gegen 13:25 Uhr, in ein Einfamilienhaus am Lohbergenweg eingebrochen. Der Mann hatte dazu die Scheibe in der rückwärtigen Terrassentür eingeschlagen und angefangen, sich in den Räumen umzusehen. Allerdings wurde er von Bewohnern bemerkt. Sie brachten den Einbrecher kurzerhand zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und kam in Gewahrsam. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Gegen den 32-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Tageswohnungseinbruchs eingeleitet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Mann heute aus dem Gewahrsam entlassen.

Buchholz - Smartphone auf der Flucht verloren

In der Aldi-Filiale am Sprötzer Weg ist am Montag, 13.11.2023, ein 19-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl beobachtet worden. Gegen 13.20 Uhr hatte er sich zwei Packungen Kekse in seine Jacke gesteckt und damit den Kassenbereich passiert. Als ein Mitarbeiter ihn ansprechen wollte, ergriff der Mann die Flucht. Hierbei verlor er allerdings sein Smartphone auf dem Parkplatz.

Wenig später kehrte der Dieb zurück und übergab die Kekspackungen an den Mitarbeiter. Im Gegenzug erhielt er sein Smartphone sowie eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls von den zwischenzeitlich hinzugerufenen Polizeibeamten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell