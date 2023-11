Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mutmaßlicher Forellendieb leistete Widerstand ++ Wistedt - Diebstahl auf Baustelle ++ Buchholz - Mehrere Abstellräume aufgebrochen ++ Seevetal/Meckelfeld - Unfall verursacht und Zettel hinterlassen

Vierhöfen (ots)

Mutmaßlicher Forellendieb leistete Widerstand

Am Sonntag, 12.11.2023, gegen 10 Uhr, wurde die Polizei zu einem Angelteich in einem Waldstück bei Vierhöfen gerufen. Unbekannte hatten dort die Umzäunung aufgetrennt und nach ersten Erkenntnissen mehrere hundert Kilogramm Forellen daraus gestohlen. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurde ein Tatverdacht gegen einen 44-jährigen Mann geäußert. Dieser erschien kurze Zeit später selbst vor Ort und stritt jeglichen Zusammenhang mit dem Forellendiebstahl ab. Hierbei zeigte er sich bereits sehr aufbrausend gegenüber den Polizeibeamten sowie den anwesenden Zeugen und Geschädigten.

Kurz nachdem die Polizei mit mahnenden Worten den Einsatzort verlassen hatte, wurde die Beamten erneut gerufen. Der 44-Jährige hatte in der Zwischenzeit einen Pkw beschädigt und den Geschädigten bedroht. Daraufhin wurde der Mann in Verhinderungsgewahrsam genommen. Hierbei leistete er auch noch Widerstand.

Gegen den 44-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Verdacht des Diebstahls, Sachbeschädigung, Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Wistedt - Diebstahl auf Baustelle

In der Zeit zwischen Samstag, 11.11.2023, 23 Uhr und Sonntag, 12 Uhr, haben Diebe auf einer Baustelle an der Straße Sandkamp zwei Baucontainer aufgebrochen, in dem sie die Schließriegel mit einem Trennschleifer durchtrennten. Aus einem der Container wurden zahlreiche Werkzeuge entwendet. Der Gesamtschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Hollenstedt, Tel. 04165 217690.

Buchholz - Mehrere Abstellräume aufgebrochen

In einem Mehrfamilienhaus am Veilchenweg haben Diebe in der Zeit zwischen Freitag, 10.11.2023 und Sonntag mehrere Abstellabteile im gemeinsamen Dachboden des Hauses aufgebrochen. Die Täter durchschnitten hierzu den Maschendrahtzaun der einzelnen Abteile. Zahlreiches Lagergut wurde durchwühlt. Inwieweit die Täter dabei auch Beute machten, ist noch unklar.

Seevetal/Meckelfeld - Unfall verursacht und Zettel hinterlassen - Polizei sucht Zeugen

Am 10.11.2023, in der Zeit zwischen 11.50 und 12.25 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Straße Am Saal zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei war ein grauer VW Polo durch ein unbekanntes Fahrzeug an der hinteren linken Tür beschädigt worden. Der Halter fand zwar einen Hinweiszettel mit Namen und Telefonnummer vor. Beide Angaben sind jedoch erfunden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, oder die beobachtet haben, wie jemand den Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen hat.

Hinweise bitte an die Telefonnummer 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell