POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg vom 10.11.2023, 12:00 Uhr bis 12.11.2023, um 12:00 Uhr++räuberischer Diebstahl++Trunkenheit im Straßenverkehr++Wohnungseinbrüche

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz- räuberischer Diebstahl

Am Samstag gegen 12:30 Uhr werden zwei 14-Jährige in der Adolfstraße von einem 17-Jährigen angesprochen. Der 17-Jährige warf den beiden 14-Jährigen einen zurückliegenden Diebstahl von Kopfhörern vor und durchsuchte beide. Aus Angst vor Repressalien wehrten sich beide Opfer nicht. Das in ihren Taschen befindliche Bargeld nahm der 17-Jährige an sich. Ein Opfer informierte danach seinen in der Nähe befindlichen Großvater. Als dieser den immer noch vor Ort befindlichen Täter aufforderte das Geld zurückzugeben, bedrohte dieser ihn mit einem Messer. Im Rahmen der Fahndung konnte der 17-Jährige angetroffen werden. Das Messer sowie das Bargeld hatte er nicht mehr bei sich. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde er an die Eltern übergeben. Diese waren erschrocken über vorgeworfenen schweren räuberischen Diebstahl.

Tostedt - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagmorgen kontrollieren Beamte der Wache in Buchholz den Fahrer eines E-Scooters in der Kastanienallee in Tostedt. Ein Alcotest ergibt 1,05 Promille. Weiterhin kann festgestellt werden, dass der 28-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug vorliegt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Tostedt - Verkehrsunfallflucht, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen nahm ein 26-jähriger Hamburger das Fahrzeug seines Bekannten in Gebrauch, um damit alkoholische Getränke zu kaufen. Auf der B75 in Richtung Buchholz überfuhr er eine Verkehrsinsel und kam nach rechts in den Grünstreifen ab. In Höhe der Einmündung zur Harburger Straße wendete er das Fahrzeug und fuhr zurück in die Königsberger Straße nach Tostedt. Hier stieß er beim Versuch das Fahrzeug abzustellen gegen einen geparkten Audi. Danach verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen beobachteten das Geschehen und informierten die Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Unfallverursacher in einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Königsberger Straße angetroffen werden. Er stand stark unter Alkoholeinfluss. Der 26-Jährige wurde zur Wache nach Buchholz verbracht. Dort wurde ihm Blut entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Im Besitz einer Fahrerlaubnis war der Fahrer nicht. Nunmehr muss er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Winsen (Luhe) - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitagnachmittag wird der 59-jährige Fahrer eines PKW in der Radbrucher Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Auf Nachfrage, wo er seinen Führerschein habe, machte dieser unschlüssige und unglaubwürdige Angaben. Einen Führerschein konnte er jedoch nicht vorzeigen. Der Fahrzeugschlüssel wurde daher sichergestellt und der Fahrer hat nun ein Strafverfahren zu erwarten.

Winsen (Luhe) / Pattensen - Unfallzeugen gesucht

Am 10.11.2023 gegen 18 Uhr befuhr die Unfallbeteiligte mit ihrem Mercedes die L215 aus Pattensen kommend in Richtung Winsen (Luhe). Kurz hinter dem Ortsausgang Pattensen überfuhr die Unfallbeteiligte einen unbekannten Gegenstand, sodass an der Fahrbahn und am Mercedes ein Schaden entsteht. Als die Unfallbeteiligte wendete, konnte sie keinen Gegenstand mehr auf der Fahrbahn auffinden. Auch mögliche Unfallzeugen waren nicht mehr an der Unfallstelle. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen (Luhe) unter 04171-7960 zu melden. Garlstorf - Schlägerei auf einer Feier In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es auf einer Feier in der Straße Siems Twieten zwischen angetrunkenen Gästen einer Feier zu einer Schlägerei. Wie immer gibt es bei solchen Auseinandersetzungen keine Gewinner; neben zwei verletzten Personen und einem beschädigten PKW, kommen noch Strafanzeigen auf die Beteiligten zu.

A1 - Urkundenfälschung

Am frühen Sonntagmorgen kontrollierten Beamte des Autobahnpolizeikommissariats Winsen (Luhe) einen LKW auf der A1 im Bereich Seevetal. An dem LKW war eine falsche Hauptuntersuchungsplakette angebracht. Der Fahrzeugführer konnte weder einen Prüfbericht noch einen passenden Eintrag in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 vorweisen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet. Die Plakette wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

A7 - Pflichtversicherungsverstoß

Am Freitagmorgen fiel Beamten des Autobahnpolizeikommissariats Winsen (Luhe) ein Transporter auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover in Höhe der Anschlussstelle Garlstorf auf, welcher ohne bestehenden Versicherungsschutz unterwegs war. Der Fahrzeugführer konnte bei der anschließenden Kontrolle keine gültige Haftpflichtversicherung vorweisen und wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Wohnungseinbrüche im Landkreis Harburg

Buchholz

In den frühen Freitagabendstunden versuchten Unbekannte über den Balkon eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung einzubrechen. Sie schlugen die Scheibe der Balkontür mit einem Stein ein, nachdem sie erfolglos versuchten die Kittfalz der Tür zu durchstechen. Von der weiteren Tat lässt die Täterschaft dann aus unbekannten Gründen ab.

Am Samstag zwischen 08:00 bis 19:00 Uhr kletterten Unbekannte auf einen rückwärtig gelegenen Balkon eines Mehrfamilienhauses. Hier wurde die Verglasung mit einem Stein eingeworfen und so die Balkontür geöffnet. Sämtliche Räumlichkeiten werden von der Täterschaft durchwühlt und im Anschluss die Wohnung mit bislang unbekanntem Diebesgut verlassen.

Stelle

Freitagvormittag hebelten Unbekannte die rückwärtige Tür des Hauswirtschaftsraumes eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße auf. Nachdem sämtliche Räumlichkeiten durchsuchten waren, wurde das Objekt mit unbekannten Diebesgut verlassen

Winsen

Am Freitagabend durchstachen Unbekannte die Kittfalz der Terrassentür eines Einfamilienhauses im Waldweg in Winsen/Luhe. Die Räumlichkeiten werden durchsucht und anschließend das Objekt vermutlich über den Einstiegsweg wieder verlassen. Informationen zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181-2850 entgegen.

