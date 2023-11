Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fluchtversuch und Widerstand nach Trunkenheitsfahrt ++ Marschacht/Niedermarschacht - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Buchholz (ots)

Fluchtversuch und Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Ein 23-jähriger Mann ist am Donnerstag, 9.11.2023, von der Polizei kontrolliert worden, als er mit seinem Mercedes gegen kurz nach 19 Uhr im Martin-Luther-Weg unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutliche körperliche Auffälligkeiten, die auf eine Drogenbeeinflussung hinwiesen, fest. Außerdem fanden sie Betäubungsmittel bei dem Mann.

Beim Einsteigen in den Streifenwagen startete der 23-Jährige einen Fluchtversuch und lief durch mehrere Gärten an Grenzen der Grundstücke, bevor er von den Beamten eingeholt und fixiert werden konnte. Hierbei leistete er massiven Widerstand. Zudem begann er, die Beamten fortgesetzt zu beleidigen.

Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen den 23-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Marschacht/Niedermarschacht - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, 6.11.2023, gegen 2 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Binnenhagen einzubrechen. Offenbar scheiterten sie aber an der Sicherung der Haustür, so dass ein Öffnen nicht gelang. Es blieb bei einem Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell