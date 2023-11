POL-WL: Jugendliche Intensivtäter rauben Gleichaltrige aus - Polizei intensiviert Maßnahmen und sucht weitere Geschädigte

Buchholz (ots) - Bereits am 01.11.2023 war es auf der Bendestorfer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines braunen Pick-Ups und einem zehnjährigen Kind gekommen. Der Vorfall wurde der Polizei am 02.11. angezeigt. Demnach war der Schüler gegen 08.45 Uhr mit seinem Fahrrad an der Ampelanlage Bendestorfer Straße / Am Radeland unterwegs. Als er bei Grünlicht die Fußgängerfurt in Richtung Buenser Weg ...

mehr